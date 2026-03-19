POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Balve (ots) - Gerade noch rechtzeitig hat eine Seniorin aus Balve einen Lovescamer erkannt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Vor drei Wochen bändelte ein Unbekannter in dem sozialen Netzwerk Facebook mit ihr an. Sie tauschen die Handynummern aus und der Unbekannte erklärte der Balverin seine Liebe. Er berichtete, dass er als Soldat in Aleppo diene. Das Unheil nahm seinen Lauf. Er habe zusammen mit Kameraden ein ...

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