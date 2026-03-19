Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei
Balve (ots)
Messstelle Balve-Beckum, Arnsberger Straße, Zeit 19.03.2026, 7:30 bis 13:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1210, Verwarngeldbereich 187, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 35, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 58 statt 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HSK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell