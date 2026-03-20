Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Balve (ots)
Messstelle Balve-Binolen, B 515, Zeit 19.03.2026, 14:05 bis 17:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1301, Verwarngeldbereich 21, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 74 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
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