Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Einfamilienhaus, Terrassentür beschädigt

Wettringen (ots)

Einbrecher sind in der Zeit von Mittwoch (04.02.), 16.00 Uhr bis Donnerstag (07.02.), 09.30 Uhr in ein Haus an der Buchholtzstraße eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür. Im Haus durchsuchten sie auf beiden Etagen sämtliche Räume. Es wurde mindestens ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ochtrup telefonisch unter 02553/9356-4155 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell