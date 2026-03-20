Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lieferant überrascht Einbrecher

Balve (ots)

In der vergangenen Nacht wurde der Lieferant einer Bäckerei an der Hauptstraße von einem mutmaßlichen Dieb überrascht. Gegen 3.30 Uhr wollte er Ware ausladen, als er auf einen Mann an der Gebäudetür stieß. Dieser hatte offenbar zuvor bereits die Tür zum Verkaufsraum geknackt und das Innere durchwühlt. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der Unbekannte geflüchtet, nun bittet die Polizei um Hinweise. Der Mann wird als dunkel bekleidet beschrieben und habe Handschuhe und Maske getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02373/90990 entgegen. (lubo)

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