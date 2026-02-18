Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Zahlung mit Falschgeld - Wer kennt den gesuchten Mann?

Gelsenkirchen (ots)

Mit dem Bild einer Überwachungskamera sucht die Polizei in einem Fall von Inverkehrbringen von Falschgeld nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann wird verdächtigt, am Montag, 4. August 2025, in einem Kiosk auf der Straße Im Gartenbruch in Rotthausen seinen Einkauf mit einer gefälschten Banknote bezahlt zu haben. Dem Kioskbesitzer fiel im Nachgang auf, dass es sich um eine Fälschung handelt und verständigte daraufhin die Polizei.

Da bisherige erfolgsversprechende Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung des Bildes angeordnet.

Sie finden es im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/195155

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 12 unter der 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

