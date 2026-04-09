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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 08.04.2026 - Diebstahl von Messingspänen

LPI-SLF: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 08.04.2026 - Diebstahl von Messingspänen
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Schalkau (ots)

Zur oben genannten Pressemeldung gibt es folgende Ergänzungen:

Für den Transport des Diebesguts nutzten der oder die Täter einen dunkelfabigen Pkw. Dieser weist eine augenscheinliche Beschädigung an der rechten Heckseite auf. Ein Bild einer Überwachungskamera, auf dem der Pkw zu sehen ist, wurde angehängt.

Zeugen, die das Fahrzeug erkennen oder weitere Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0084768 bei der Polizei in Sonneberg (Tel. 03675 8750) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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