Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstandshandlung nach Ladendiebstahl - Polizeibeamter verletzt und Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Sonneberg zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Ein Ladendetektiv hatte zuvor einen 33-jährigen Mann beim Ladendiebstahl festgestellt und die Polizei zur Unterstützung angefordert. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme zeigte sich der polizeibekannte Beschuldigte äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er griff diese körperlich an und versuchte unter anderem, einen Beamten ins Bein zu beißen.

Die Polizeikräfte brachten den Mann unter Kontrolle, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. In der Folge wurde der 33-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Ein Polizeibeamter erlitt durch die Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Gegen den hinreichend polizeibekannten Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine männliche Person half während des Einsatzes vor Ort, den Beschuldigten unter Kontrolle zu halten. Dieser Mann wird gebeten, sich bei der Sonneberger Polizei zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht.

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