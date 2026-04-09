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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Im Zeitraum vom 07.04.2026, 10:00 Uhr - 08.04.2026, 14:00 Uhr ereignete sich in Rudolstadt/OT Schwarza in der Schwarzburger Straße, auf Höhe einer dortigen Elektrofirma, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher, ohne Angabe seiner Personalien und ohne dass er den Vorfall der Polizei gemeldet hat, pflichtwidrig vom Unfallort entfernt hat.

Der geschädigte Fahrzeughalter hatte seinen weißen Pkw Ford im angegebenen Zeitraum in einer Parkbucht in Richtung Zentrum geparkt. Im Tatzeitraum streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel des weißen Fords. Hierdurch wurden der Außenspiegel und der Blinker des weißen Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0086379 bei der Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671 56 0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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