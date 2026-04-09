Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - hoher Sachschaden

Neundorf (Rosenthal am Rennsteig) (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 23:30 Uhr in der Bayrischen Straße in Neundorf zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bayrische Straße in Richtung Ortsmitte Neundorf, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Land Rover kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug mehrere Meter nach vorn geschoben und drehte sich. In der Folge kam es zu weiteren Kollisionen mit einer Grundstücksumfriedung, einer Straßenlaterne sowie einem Eingangstor. An beiden Fahrzeugen sowie an den beschädigten Objekten entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten beim 23-jährigen Fahrzeugführer Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht, wo zugleich eine Blutprobenentnahme erfolgte. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung der Fahrzeuge. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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