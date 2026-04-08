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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heinersdorf (Wurzbach) (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es kurz nach 14 Uhr in Heinersdorf Wurzbach) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golf war im Bereich der Ortslage unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam und den Gehweg überfuhr. Dort kollidierte sie mit einem 70-jährigen Fußgänger. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie durch Zeugenaussagen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,3 Promille. Zur Klärung des Unfallhergangs kam ein Gutachter zum Einsatz. Die Bundesstraße 90 war im Bereich der Ortslage Heinersdorf zeitweise voll gesperrt. Bei der nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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