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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrsunfallflucht mit zwei leichtverletzten Fußgängern

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (23.03.) sind zwei Fußgänger aus Rösrath leicht verletzt worden, als sie nach eigenen Angaben die Bensberger Straße in Bergisch Gladbach überquert haben und dabei von einem Pkw touchiert wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Pkw vom Unfallort.

Die beiden Anzeigenerstatter, ein 35 Jahre alter Mann und eine 27 Jahre alte Frau aus Rösrath, erschienen am Nachmittag des gleichen Tages bei der Polizeiwache in Overath, um eine Anzeige zu erstatten.

Ihren Angaben nach hatten sie gegen circa 10:25 Uhr auf der Bensberger Straße in Bergisch Gladbach die Fahrbahn überquert, aus Richtung Arbeitsamt kommend in Richtung des Gebäudes der AOK.

Gleichzeitig soll ein weißer Pkw von gegenüber seinerseits nach rechts in die Straße eingefahren sein und dabei die beiden Fußgänger übersehen haben, die vom Pkw touchiert und leicht verletzt worden sind. Der Pkw fuhr anschließend fluchtartig davon, ohne sich um die Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Beide ließen sich anschließend auf eigene Veranlassung in einem Krankenhaus ambulant behandeln. Dort wurden auch die Verletzungen attestiert.

Ein Zeuge beobachtete nach Angaben der Verletzten den Vorfall, hinterließ aber ebenfalls keine Personalien.

Der Pkw des Verursachers soll ein weißer Pkw des Herstellers VW, Typ Golf, gewesen sein. Der Fahrer sei ein circa 30 Jahre alter Mann gewesen.

Den Pkw konnten die Geschädigten noch von hinten fotografieren, so dass die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen werden konnten. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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