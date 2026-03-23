Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - 3,7 Promille - Polizei ermittelt gegen Odenthalerin

Odenthal (ots)

Die Polizei ermittelt gegen eine 41-jährige Frau aus Odenthal. Sie steht im Verdacht, alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. In einem anderen Fall muss sich ein 20-jähriger Odenthaler ebenfalls wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Gestern Abend (22.03.), gegen 19:40 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei. Ihm war eine Frau aufgefallen, die ihren Pkw im Ortsteil Klev geparkt hatte. In seiner Wahrnehmung war die Frau stark alkoholisiert aus dem Pkw gestiegen.

Die herbeigerufenen Beamten sprachen die Frau an. Sie stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von 3,7 Promille. Die Frau wurde mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach genommen. Hier entnahm ihr ein Arzt zwei Blutproben. Danach wurde sie wieder entlassen. Ihr wurde die Weiterfahrt vorerst bis zur Wiedererlangung der Verkehrstüchtigkeit untersagt.

Bereits in der Nacht auf Sonntag (22.03.) hatte die Polizei gegen 02:00 Uhr einen Pkw auf der Odenthaler Straße in Voiswinkel kontrolliert. Der Fahrer des Pkw, ein 20-Jähriger Odenthaler, zeigte dabei körperliche Auffälligkeiten. Zudem nahmen die Beamten einen Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann gab außerdem an, am Abend zuvor (21.03.) Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben.

Der 20-Jährige kam zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Entnahme der Blutprobe durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell