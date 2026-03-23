Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Personen nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen - Zwei weitere Täter flüchtig

Rösrath (ots)

Am Sonntagabend (22.03.) wurde die Polizei zur Raststätte Königsforst an der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor insgesamt vier Personen beobachtet, die sich auffällig zwischen den parkenden Fahrzeugen bewegten und augenscheinlich einen Pkw aufbrachen.

Nach Aussagen des Zeugen befand er sich gegen 18:00 Uhr in seinem Pkw auf dem Parkplatz der Raststätte, als er zwei Männer beobachtete, wie sie im Vorbeigehen versuchten, die Türen eines Pkw zu öffnen. Kurz darauf parkte ein Pkw der Marke BMW direkt neben dem Zeugen. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich vom Parkplatz. Wenig später näherten sich die Männer dem BMW, verschafften sich Zugang zum Innenraum und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach kurzer Zeit ließen sie wieder von dem BMW ab und wandten sich einem VW Tiguan zu. Der Zeuge konnte lediglich erkennen, dass sich die Innenbeleuchtung des Fahrzeugs einschaltete.

Im weiteren Verlauf setzten sich die beiden Tatverdächtigen zu zwei weiteren Männern auf eine Bank im Bereich des Parkplatzes, während der Zeuge die Polizei verständigte.

Als die vier Personen die eintreffenden Polizisten erblickten, flüchteten sie in zwei verschiedene Richtungen. Zwei Männer konnten durch die Polizisten gestellt und kontrolliert werden. Bei ihnen handelt es sich um zwei serbische Staatsbürger im Alter von 52 und 58 Jahren, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnten.

Der 58-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund von Wiederholungs- und Fluchtgefahr wurden beide Männer vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ob eine Untersuchungshaft gegen die beiden Beschuldigten angeordnet wird, ist aktuell noch in der Prüfung. Ihre Mobiltelefone wurden zudem als Beweismittel sichergestellt.

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer ist etwa 28-33 Jahre alt, circa 1,75 m groß, schlank und hat dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelgraue Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite Mann ist vermutlich etwas älter und ungefähr 1,80 m groß, ebenfalls schlank und dunkelhaarig. Er trug eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Steppjacke.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun nach weiteren Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Overath zu wenden. (ch)

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