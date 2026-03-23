Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zweijähriger von jungen Fahrradfahrern touchiert

Rösrath (ots)

Die Polizei sucht zwei junge Fahrradfahrer. Konkret geht es um einen Vorfall, der sich am Samstag (21.03.) in Hoffnungsthal ereignet haben soll.

Ein zweijähriger Junge war zusammen mit seiner zwölfjährigen Schwester gegen 12:30 Uhr zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs. Nach Angaben der Schwester kamen den beiden auf Höhe einer Werkstatt zwei junge Fahrradfahrer entgegen. Beim Vorbeifahren habe einer der Radfahrer den Zweijährigen am Arm touchiert, sodass dieser zu Boden fiel und dabei leicht verletzt wurde. Die beiden Fahrradfahrer sollen gelacht haben und einfach weitergefahren sein.

Der Radfahrer, der den Zweijährigen touchiert haben soll, ist nach Aussage der Schwester circa 13 Jahre alt und hat blonde Haare. Er trug einen schwarzen Helm, ein schwarzes T-Shirt und eine rote Jogginghose. Er war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Der zweite Radfahrer soll etwa zehn Jahre alt sein und schwarze Haare haben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jeans und war ebenfalls auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Die Polizei Rhein-Berg nahm eine Anzeige auf und bittet unter der Telefonnummer 02202 205-0 um Zeugenhinweise. Auch die beiden jungen Fahrradfahrer werden dringend gebeten, sich zu melden. (bw)

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