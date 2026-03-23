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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

POL-RBK: Odenthal - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
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Odenthal (ots)

Gestern Abend (22.03.) kam es in Altenberg zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Dabei wurde der Fahrer des Motorrads schwer verletzt.

Gegen 18:35 Uhr war ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Blecher unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein 28-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrspur und fuhr in die Fahrerseite des Pkw der Marke Ford. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Hauptstraße war für drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen gegenüber soll der Motorradfahrer gesagt haben, dass seine Bremsen nicht funktioniert haben. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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