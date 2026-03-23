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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin nach Verkehrsunfall am Freitag verstorben

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (20.03.) berichteten wir über einen Verkehrsunfall auf der Gustav-Stresemann-Straße in Hand, bei dem ein Transporter mit einer Fußgängerin kollidierte:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6240184

Die 92-Jährige aus Bergisch Gladbach wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und erlag in der Nacht zu Samstag (21.03) ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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