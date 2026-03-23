Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin nach Verkehrsunfall am Freitag verstorben

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (20.03.) berichteten wir über einen Verkehrsunfall auf der Gustav-Stresemann-Straße in Hand, bei dem ein Transporter mit einer Fußgängerin kollidierte:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6240184

Die 92-Jährige aus Bergisch Gladbach wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und erlag in der Nacht zu Samstag (21.03) ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. (ch)

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