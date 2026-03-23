Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handtasche einer Seniorin gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (22.03.), gegen 15:40 Uhr, ist einer 87-jährigen Bergisch Gladbacherin nach eigener Aussage die Handtasche gestohlen worden.

Die Seniorin ging nach ersten Schilderungen im Waldbereich am Quirlsberg spazieren, als sich in Höhe des Wasserturms plötzlich ein unbekannter Mann von hinten angenähert habe. Der Mann habe ihr die Handtasche entrissen, die sie über dem rechten Arm trug. Durch die Krafteinwirkung sei sie etwas aus dem Gleichgewicht geraten, sei aber nicht gestürzt.

In der roten Damenhandtasche befanden sich unter anderem Schlüssel, ein Mobiltelefon und ein geringer Bargeldbetrag.

Zufällig anwesende Zeugen konnten einen Verdächtigen beobachten, der von Ihnen wie folgt beschrieben wurde: circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Statur, weiße Mütze, weißes Oberteil. Intensive Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen negativ.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Verdacht eines Handtaschenraubes aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

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