Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in Frankenforst. Dabei wurde Schmuck gestohlen.

Möbelstücke in ihrer Wohnung im Wildpfad wiesen Schäden auf, einige waren verstellt: Das kam der Bewohnerin am Mittwochabend (18.03.) komisch vor. Zudem fehlte Schmuck aus ihrer Wohnung. Daraufhin rief sie die Polizei.

Die Frau gab an, die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Morgen gegen 08:00 Uhr verlassen zu haben und abends gegen 18:00 Uhr wieder nach Hause gekommen zu sein.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Wie es den unbekannten Tätern gelungen ist, in die Wohnung zu kommen, wird zurzeit ermittelt.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Umfeld des Mehrfamilienhauses gemacht hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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