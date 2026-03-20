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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Alkoholisierter Fahrer gefährdet Gegenverkehr

Overath (ots)

Gestern (19.03.), um kurz nach 17:00 Uhr, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer über Notruf bei der Polizei.

Seinen Angaben nach war ihm ein weißer Pkw im Bereich der Kölner Straße in Vilkerath auf seiner Fahrspur entgegen gekommen. Nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver hätte er einen Verkehrsunfall im letzten Moment verhindern können. Er war dem Pkw selbständig gefolgt, um den Fahrer auf die Situation anzusprechen und rief die Polizei hinzu.

Der beschriebene Pkw der Marke Opel wurde wenig später an der Halteranschrift angetroffen und der Fahrer durch die Polizei überprüft. Der 67-jährige Overather wurde einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab fast 2,5 Promille und lag damit deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt.

Da der Pkw an mehreren Stellen augenscheinlich frische Unfallschäden mit einer geschätzten Schadenshöhe von mehreren tausend Euro aufwies, wurde neben der Strafanzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses auch noch eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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