Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kiosk mit Steinen beworfen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben Steine gegen die Glastür eines Kiosks in der Innenstadt geworfen.

Gestern Morgen (18.03.), gegen 06:50 Uhr, bemerkte der Ehemann der Kioskbesitzerin Schäden an der Glastür. An der Tür befanden sich mehrere Steinschläge und vor der Glastür lagen mehrere größere Steine. Nach Aussage des Ehemanns war zuletzt am Abend zuvor (17.03.), gegen 22:00 Uhr, ein Mitarbeiter in dem Kiosk in der Hauptstraße. Zu diesem Zeitpunkt war die Glastür noch unbeschädigt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Verdachts eines versuchten Einbruchs auf und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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