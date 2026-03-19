PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kiosk mit Steinen beworfen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben Steine gegen die Glastür eines Kiosks in der Innenstadt geworfen.

Gestern Morgen (18.03.), gegen 06:50 Uhr, bemerkte der Ehemann der Kioskbesitzerin Schäden an der Glastür. An der Tür befanden sich mehrere Steinschläge und vor der Glastür lagen mehrere größere Steine. Nach Aussage des Ehemanns war zuletzt am Abend zuvor (17.03.), gegen 22:00 Uhr, ein Mitarbeiter in dem Kiosk in der Hauptstraße. Zu diesem Zeitpunkt war die Glastür noch unbeschädigt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Verdachts eines versuchten Einbruchs auf und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 08:33

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Sonderkontrollen mit dem Schwerpunkt E-Scooter

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Morgen (18.03.) hat der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt E-Scooter im Bereich Ahornweg / Sieglindenweg im Stadtteil Heidkamp durchgeführt. Gegen 07:40 Uhr fiel dabei direkt eine 15-jährige Bergisch Gladbacherin auf einem E-Scooter mit einem ungültigen grünen ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:30

    POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Büro der Schülerhilfe

    Burscheid (ots) - Unbekannte sind in die Räume der Schülerhilfe Burscheid in der Altenberger Straße eingestiegen. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette. Gestern (17.03.) rief eine Mitarbeiterin die Polizei. An einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes waren Hebelspuren erkennbar. In einem der Büroräume war eine Geldkassette samt Inhalt gestohlen worden. Die Mitarbeiterin hatte die Büroräume vergangenen ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:27

    POL-RBK: Wermelskirchen - Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

    Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (17.03.) erschien eine 75-jährige Wermelskirchenerin bei der Polizeiwache Burscheid und erstattete Anzeige wegen Betruges. Nach Aussagen der Seniorin wurde sie gegen Mittag von einer Frau angerufen. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin der Commerzbank aus und informierte die Seniorin über Geldanlagemöglichkeiten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren