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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.03.) erschien eine 75-jährige Wermelskirchenerin bei der Polizeiwache Burscheid und erstattete Anzeige wegen Betruges. Nach Aussagen der Seniorin wurde sie gegen Mittag von einer Frau angerufen. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin der Commerzbank aus und informierte die Seniorin über Geldanlagemöglichkeiten. Die Wermelskirchenerin vertraute der Frau am Telefon, loggte sich parallel bei ihrem Onlinebanking ein und überwies rund 7.000 Euro auf ein ihr unbekanntes Konto.

Nachdem sie der vermeintlichen Bankmitarbeiterin bestätigte, dass sie die Überweisung getätigt hatte, wurde das Telefonat beendet. Im Anschluss wurde die Seniorin misstrauisch und ging persönlich zu ihrer Bank. Dort fiel auf, dass sie auf Betrüger hereingefallen war.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und warnt nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche, bei der sich unbekannte Anrufer als Mitarbeiter Ihrer Bank ausgeben. Geben Sie niemals am Telefon persönliche Daten preis, lassen Sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC zu und überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Konten.

Legen Sie stattdessen auf und rufen Ihre Bank persönlich an. Ziehen Sie im Zweifel jederzeit Angehörige oder die Polizei hinzu und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Und wenn Sie auf Betrüger hereingefallen sind, erstatten Sie in jedem Fall eine Anzeige. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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