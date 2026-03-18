Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Festnahme

Kürten (ots)

Am Montagabend (16.03.), gegen 18:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Berg auf der Kölner Straße im Stadtteil Schanze einen 47-jährigen Bergisch Gladbacher in einem Pkw der Marke Opel.

Er konnte nach eigener Auskunft keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Nach weiteren Ermittlungen war er bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen. Es bestand sogar bereits ein Haftbefehl aufgrund einer Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

Da er den Geldbetrag nicht entrichten konnte, wurde er noch vor Ort festgenommen und am nächsten Morgen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Der von ihm geführte Pkw wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen sichergestellt. (ct)

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