PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Festnahme

Kürten (ots)

Am Montagabend (16.03.), gegen 18:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Berg auf der Kölner Straße im Stadtteil Schanze einen 47-jährigen Bergisch Gladbacher in einem Pkw der Marke Opel.

Er konnte nach eigener Auskunft keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Nach weiteren Ermittlungen war er bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen. Es bestand sogar bereits ein Haftbefehl aufgrund einer Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

Da er den Geldbetrag nicht entrichten konnte, wurde er noch vor Ort festgenommen und am nächsten Morgen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Der von ihm geführte Pkw wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen sichergestellt. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 13:24

    POL-RBK: Kürten - Pkw berührt Fußgängerin beim Ausparken

    Kürten (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einer Fußgängerin. Eine Zeugin hatte gestern (16.03.) gesehen, wie die Fußgängerin möglicherweise von einem Pkw in Kürten-Bechen berührt wurde. Gestern Mittag, gegen 11:50 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei. Sie gab an, gegen 11:35 Uhr einen möglichen Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden Pkw und einer Fußgängerin in Kürten-Bechen gesehen zu haben. Nach ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:10

    POL-RBK: Leichlingen - Älteres Ehepaar übergibt hohe Bargeldsumme an Betrüger

    Leichlingen (ots) - Ein Betrüger hat gestern (16.03.) ein Seniorenehepaar aus Leichlingen aufgesucht. Leider mit Erfolg: Dem Mann wurde ein fünfstelliger Bargeldbetrag ausgehändigt. Gegen 14:30 Uhr riefen Angehörige des Ehepaares die Polizei. Ein angeblicher Mitarbeiter der Pflegekasse hatte gegen 12:00 Uhr an der Terrassentür des Hauses geklopft. Er gab vor, Geld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren