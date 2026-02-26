Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen - Scheibe beschossen

Hemer (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend an der Sportstätte Westiger Kreuz an der Iserlohner Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Der Halter stellte es gegen 19 Uhr vor dem Eingang des Sportplatzes ab. Als er um 20.50 Uhr zurückkehrte, lag nur noch ein aufgeschnittenes Kabelschloss auf dem Boden. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Unbekannte beschädigten im Laufe der vergangenen sieben Tage an der Hauptstraße eine Schaufensterscheibe. Möglicherweise wurde ein Schuss aus einer Druckluft- oder Federdruckwaffe auf das Glas abgefeuert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell