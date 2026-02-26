PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad gestohlen - Scheibe beschossen

Hemer (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend an der Sportstätte Westiger Kreuz an der Iserlohner Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Der Halter stellte es gegen 19 Uhr vor dem Eingang des Sportplatzes ab. Als er um 20.50 Uhr zurückkehrte, lag nur noch ein aufgeschnittenes Kabelschloss auf dem Boden. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Unbekannte beschädigten im Laufe der vergangenen sieben Tage an der Hauptstraße eine Schaufensterscheibe. Möglicherweise wurde ein Schuss aus einer Druckluft- oder Federdruckwaffe auf das Glas abgefeuert. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 06:16

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden (ots) - 1. Messstelle Menden, Schwitter Weg, Zeit 25.02.2026, 10:15 bis 15:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1240, Verwarngeldbereich 104, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:34

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Kierspe (ots) - Messstelle Kierspe-Hüttebruch B 54 Zeit 25.02.2026, 6:12 bis 11:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1420, Verwarngeldbereich 177, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 34, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 85 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:24

    POL-MK: Unbekannter beschädigt Poller und flüchtet

    Hemer (ots) - Bereits zwischen dem 13.02., 0 Uhr und dem 14.02., 8 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Heinrich-Goswin-Straße. Auf der Parkfläche vor einem dortigen Mehrfamilienhaus touchierte ein unbekannter Fahrer zwei "Klapp-Poller". Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise an die Wache in Hemer unter 02372/9099-0 erbeten. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren