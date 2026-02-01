PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zur Rauchentwicklung in der Straße Apollinarisberg in Remagen am 01.02.2026, gegen 12:00 Uhr

Remagen (ots)

Bei der Inbetriebnahme einer Feuerstelle kam es aufgrund von falsch angeschlossenen Abgasleitungen zu einer Verrauchung von zwei Mehrfamilienhäusern in der Straße Am Apollinarisberg in Remagen.Die Bewohner der Mehrfamilienhäuser wurden für die Zeit des Feuerwehreinsatzes aus ihren Häusern evakuiert. Mehrere Bewohner wurden auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht. Die Bergstraße musste für ca. 2 Stunden für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Der Bezirksschornsteinfeger untersagte die weitere Nutzung der Feuerstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642/93820

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
  • 01.02.2026 – 12:42

    POL-PDMY: Presseerstmeldung über Feuerwehreinsatz in der Bergstraße in Remagen

    Remagen (ots) - Zur Zeit ist aufgrund von Rauchentwicklungen in zwei Häusern in der Bergstraße (Remagen) die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Bergstraße wurde für den Einsatz der Feuerwehr gesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Remagen Telefon: ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 04:28

    POL-PDMY: Zeugen gesucht - Mehrere PKW-Aufbrüche am Mitfahrerparkplatz Niederzissen

    Niederzissen (ots) - Am Samstag, den 31.01.2026 hat eine bislang unbekannte Täterschaft in den Abendstunden insgesamt acht PKW auf dem Mitfahrerparkplatz Niederzissen aufgebrochen. Die unbekannte Täterschaft hat an allen Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und sich so Zugang in die Fahrzeuge verschafft. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 4000EUR. Zeugen, die ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 02:21

    POL-PDMY: POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Mayen (ots) - Am 30.01.2026 zwischen 18:00 -22:00 Uhr kam es in Mayen in der Göbelstr. auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Peugeot in der Farbe Blau beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ...

    mehr
