Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid

Rösrath - Zwei Pkw-Fahrer womöglich unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Burscheid / Rösrath (ots)

Polizisten der Polizeiwache Burscheid führten am gestrigen Montag (16.03.) gegen 15:15 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines Pkw der Marke Citroen durch. Der 34-jährige Remscheider befuhr die Straße Kaltenherberg in Fahrtrichtung Dünweg und wurde auf dem nahegelegenen Park & Ride Parkplatz angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle konnte der Remscheider weder eine Warnweste, noch ein Warndreieck oder einen Verbandskasten vorweisen. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass der 34-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und fiel positiv auf Kokain, Amphetamin und MDMA aus.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde der Remscheider in eine nahegelegene Arztpraxis gebracht. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem 34-Jährigen vorerst untersagt.

In der Nacht zu Dienstag (17.03.) wurde der Fahrer eines Pkw des Herstellers Daimler Chrysler ebenfalls im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Kölner Straße in Rösrath angehalten und kontrolliert. Beim Aushändigen der Dokumente zitterte der 53-jährige Rösrather sehr stark und musste sich sowohl beim Aussteigen als auch während der Kontrollsituation stetig am Fahrzeug festhalten. Ein freiwilliger Drogenvortest mittels Urinprobe war dem Rösrather nicht möglich.

Aufgrund des Verdachts, dass der 53-Jährige den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, wurde er wenig später zur nahegelegenen Polizeiwache gebracht. Im Anschluss an eine Blutprobenentnahme konnte er die Wache wieder verlassen. Auch ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr bis auf Weiteres untersagt.

Im Falle eines positiven Untersuchungsbefundes erwartet beide Fahrer ein Bußgeldverfahren sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (ch)

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