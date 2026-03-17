PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid
Rösrath - Zwei Pkw-Fahrer womöglich unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Burscheid / Rösrath (ots)

Polizisten der Polizeiwache Burscheid führten am gestrigen Montag (16.03.) gegen 15:15 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines Pkw der Marke Citroen durch. Der 34-jährige Remscheider befuhr die Straße Kaltenherberg in Fahrtrichtung Dünweg und wurde auf dem nahegelegenen Park & Ride Parkplatz angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle konnte der Remscheider weder eine Warnweste, noch ein Warndreieck oder einen Verbandskasten vorweisen. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass der 34-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und fiel positiv auf Kokain, Amphetamin und MDMA aus.

Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme wurde der Remscheider in eine nahegelegene Arztpraxis gebracht. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem 34-Jährigen vorerst untersagt.

In der Nacht zu Dienstag (17.03.) wurde der Fahrer eines Pkw des Herstellers Daimler Chrysler ebenfalls im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Kölner Straße in Rösrath angehalten und kontrolliert. Beim Aushändigen der Dokumente zitterte der 53-jährige Rösrather sehr stark und musste sich sowohl beim Aussteigen als auch während der Kontrollsituation stetig am Fahrzeug festhalten. Ein freiwilliger Drogenvortest mittels Urinprobe war dem Rösrather nicht möglich.

Aufgrund des Verdachts, dass der 53-Jährige den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, wurde er wenig später zur nahegelegenen Polizeiwache gebracht. Im Anschluss an eine Blutprobenentnahme konnte er die Wache wieder verlassen. Auch ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr bis auf Weiteres untersagt.

Im Falle eines positiven Untersuchungsbefundes erwartet beide Fahrer ein Bußgeldverfahren sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 08:29

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw der Marke Toyota gestohlen

    Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag (15.03.) ist ein Pkw der Marke Toyota in Bergisch Gladbach-Frankenforst entwendet worden. Nach Angaben der Besitzerin handelt es sich um einen etwas über ein Jahr alten weißen Toyota Yaris Cross mit dem amtlichen Kennzeichen GL-BS2908 und einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Der Wagen war am Vorabend um 19:00 Uhr in einer Parkbucht in der Beethovenstraße ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:06

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schwere Kollision zwischen Motorrad und Pkw

    Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Abend (12.03.) kam es auf der Wipperfürther Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte eine 58-jährige Bergisch Gladbacherin gegen 18:10 Uhr mit ihrem Pkw aus einer Einfahrt nach links in die Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Bensberg ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:07

    POL-RBK: Burscheid - Diebstahl aus zwei Handwerkerfahrzeugen

    Burscheid (ots) - Gestern Morgen (12.03.) um 07:20 Uhr ist die Polizei zum Geilenbacher Weg gerufen worden. Aus zwei Handwerkerfahrzeugen, die über Nacht hintereinander in einer Wendefäche geparkt standen, wurde Werkzeug gestohlen. An einem Pick-up der Marke Fiat wurde offenbar die Scheibe eines hinteren Fensters eingeschlagen. An einem weiteren Pick-up der Marke Iveco waren zunächst keine Beschädigungen erkennbar, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren