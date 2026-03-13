PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Diebstahl aus zwei Handwerkerfahrzeugen

Burscheid (ots)

Gestern Morgen (12.03.) um 07:20 Uhr ist die Polizei zum Geilenbacher Weg gerufen worden. Aus zwei Handwerkerfahrzeugen, die über Nacht hintereinander in einer Wendefäche geparkt standen, wurde Werkzeug gestohlen.

An einem Pick-up der Marke Fiat wurde offenbar die Scheibe eines hinteren Fensters eingeschlagen. An einem weiteren Pick-up der Marke Iveco waren zunächst keine Beschädigungen erkennbar, vermutlich wurde an diesem ein Schiebefenster gewaltsam aufgedrückt.

Beide Fahrzeuge wurden laut Fahrzeughalter gegen 17:00 Uhr am Vortag (11.03.) dort abgestellt. Ein genauer Überblick über entwendete Gegenstände war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vorhanden. Nach einer ersten Einschätzung wurde Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

An beiden betroffenen Fahrzeugen wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Mit sachdienlichen Hinweise zu den zwei Taten wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

