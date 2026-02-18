Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw stößt gegen Linienbus

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus am Dienstagmittag in der Ailinger Straße entstand hoher Sachschaden. Eine 81 Jahre alte Citroen-Lenkerin fuhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße, übersah dabei den Bus und schrammte mit dem Heck an der Seite entlang. Beim Zusammenstoß wurde das Pkw-Heck stark beschädigt, am Bus entstanden Eindellungen und ein erheblicher Lackschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Der Citroen der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Tettnang

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 35.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag kurz nach 14 Uhr bei Prestenberg. Ein 35 Jahre alter Maxus-Fahrer war von Krumbach kommend in Richtung Strass unterwegs und wollte mit seinem Transportfahrzeug die Bodnegger Straße kreuzen. Dabei übersah er einen von Obereisenbach nahenden 53 Jahre alten Volvo-Fahrer, nahm ihm die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Der Volvo-Fahrer klagte über Schmerzen und wurde von einem hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Nach Auseinandersetzungen mehrerer Personen am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr im Bereich der Wangener Straße am Rande einer Fasnachtsveranstaltung ermittelt der Polizeiposten Tettnang. Zunächst soll es im Bereich des Lebensmitteldiscounters zum Streit mehrerer junger Personen gekommen sein, kurz darauf gerieten die Personen beim Parkplatz des Feuerwehrhauses aneinander. Beim Eintreffen der Polizei suchten mehrere Beteiligte die Flucht. Mehrere Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der Alkoholisierung zahlreicher Anwesenden gestaltete sich die Anzeigenaufnahme am Abend schwierig. Die weiteren Ermittlungen sollen nun den Hintergrund sowie den genauen Ablauf der Auseinandersetzung und die Identitäten der Beteiligten klären. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizei stellt Dachrinnen-Betrüger - Warnung vor unseriösen Haustürgeschäften

Strafrechtlich ermittelt die Polizei Meersburg gegen drei Männer, die am Dienstag unerlaubt und in betrügerischer Absicht Haustürgeschäfte angeboten haben sollen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge standen die professionell wirkenden Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren in Arbeitsmontur an der Haustür eines Mannes in der Mühlenstraße und boten ihm Ausbesserungsarbeiten an den Dachrinnen an. Zwar vereinbarte man einen zweistelligen Euro-Betrag für kleinere Arbeiten, in der Folge hantierten sie jedoch entgegen der Absprache mit größerem Aufwand und forderten dann mehr als das 20-Fache des Betrags. Als der Mann vorgab, das geforderte Geld erst bei der Bank abheben zu müssen, wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die Beamten trafen die Tatverdächtigen kurz darauf in ihrem Transportfahrzeug an, leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen der Betrugsmasche ein und behielten eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro von den Männern ein. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Männer von Haus zu Haus gezogen sein könnten, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls abgesprochen wurden, werden nun dringend gebeten, auch wenn sie das Angebot abgelehnt haben, sich unter Tel. 07532/4344-3 beim Polizeiposten Meersburg zu melden. Die Polizei rät zur Vorsicht und zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Gehen Sie nicht kurzentschlossen auf vermeintlich lukrative Haustürgeschäfte ein und lassen Sie sich nicht zu schnellen Geschäften hinreißen. Informationen rund um das Thema Betrug an der Haustüre finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ .

Überlingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Am Dienstag gegen 15 Uhr sind bei Reutemühle zwei Fahrzeuge wuchtig zusammengestoßen. Eine 33 Jahre alte Skoda-Lenkerin befuhr den Reuteweg von Reutemühle kommend und wollte nach links auf die K 7771 in Richtung Bambergen einfahren. Dabei übersah sie offenbar den ebenfalls 33 Jahre alten Ford-Fahrer, der mit seinem Transit in Richtung Überlingen unterwegs war, und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der seitlichen Kollision wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Während der Sachschaden an ihrem Auto auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Transit auf etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

