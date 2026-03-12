PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Land Rover in Glöbusch entwendet

POL-RBK: Odenthal - Land Rover in Glöbusch entwendet
Odenthal (ots)

Der Besitzer eines Land Rovers meldete am Mittwochmorgen (11.03.) gegen 06:40 Uhr den Diebstahl seines Firmenwagens. Laut seinen Aussagen hatte er das Fahrzeug zuvor am Dienstag (10.03.) gegen 17:30 Uhr auf einem Privatparkplatz neben einem Einfamilienhaus in der Straße Am Buschfeld in Glöbusch abgestellt.

Bei dem Firmenwagen handelt es sich um einen Land Rover Defender in der Farbe Blau. Das seit Januar 2024 zugelassene Fahrzeug besitzt das Kennzeichen LEV-P900 und hat einen Wert im unteren sechsstelligen Bereich.

In dem Fahrzeug haben sich laut des Besitzers zudem drei Brillen, ein Ladegerät, ein Schlüsselbund sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag befunden.

Die Polizei schrieb den Land Rover zur Fahndung aus. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

