POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bewohner verscheucht Einbrecher

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Refrath hat gestern (11.03.) einen Einbruch verhindert.

Gestern Abend, gegen 19:10 Uhr, schaute ein Hausbewohner aus einem Küchenfenster auf die Eichendorffstraße. Dort fiel ihm ein unbekannter Mann auf, der ihm verdächtig vorkam. Kurze Zeit später begab sich der Bewohner in den Garten des Mehrfamilienhauses. Dort sah er einen Mann, der eine Taschenlampe benutzte, um durch ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss zu leuchten. Der Bewohner schrie den Mann an, dass er verschwinden solle. Mit Erfolg: Der Mann rannte weg, ebenso der Mann, der auf der Straße gestanden hatte. Beide flüchteten über die Sudermannstraße. Danach rief der Bewohner die Polizei.

Der Mann hat durch sein mutiges Handeln sehr wahrscheinlich einen Einbruch verhindert. Die Außenbeleuchtung samt Stromkabeln am Mehrfamilienhaus war aus der Fassade gerissen worden. Die Polizei rät jedoch in solchen Fällen dazu, nach Möglichkeit umgehend den Notruf 110 zu wählen und sich keinesfalls selbst in Gefahr zu begeben und körperlich gegen Täter vorzugehen.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden geflüchteten Männern geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

