PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bewohner verscheucht Einbrecher

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Refrath hat gestern (11.03.) einen Einbruch verhindert.

Gestern Abend, gegen 19:10 Uhr, schaute ein Hausbewohner aus einem Küchenfenster auf die Eichendorffstraße. Dort fiel ihm ein unbekannter Mann auf, der ihm verdächtig vorkam. Kurze Zeit später begab sich der Bewohner in den Garten des Mehrfamilienhauses. Dort sah er einen Mann, der eine Taschenlampe benutzte, um durch ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss zu leuchten. Der Bewohner schrie den Mann an, dass er verschwinden solle. Mit Erfolg: Der Mann rannte weg, ebenso der Mann, der auf der Straße gestanden hatte. Beide flüchteten über die Sudermannstraße. Danach rief der Bewohner die Polizei.

Der Mann hat durch sein mutiges Handeln sehr wahrscheinlich einen Einbruch verhindert. Die Außenbeleuchtung samt Stromkabeln am Mehrfamilienhaus war aus der Fassade gerissen worden. Die Polizei rät jedoch in solchen Fällen dazu, nach Möglichkeit umgehend den Notruf 110 zu wählen und sich keinesfalls selbst in Gefahr zu begeben und körperlich gegen Täter vorzugehen.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden geflüchteten Männern geben können, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:29

    POL-RBK: Wermelskirchen - Betrüger geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Nachmittag (11.03.) ist die Polizei zu einer Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Strandbadstraße im Stadtteil Dabringhausen gerufen worden. Ihr Schwiegersohn hatte sich an die Polizei gewandt, nachdem seine Schwiegermutter von Betrügern kontaktiert worden war. Die Geschädigte wurde gegen 14:00 Uhr auf ihrem ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:30

    POL-RBK: Burscheid - Pkw-Fahrer flieht vor Polizei und verursacht Verkehrsunfall

    Burscheid (ots) - Polizisten der Polizeiwache Burscheid befuhren in der Nacht zu Mittwoch (11.03.) gegen 04:10 Uhr im Rahmen der Streife die Straße Kaltenherberg in Fahrtrichtung Strässchen. Die Beamten beabsichtigen gerade zu wenden, als sie im Rückspiegel einen Pkw der Marke Ford wahrnahmen. Der Fahrer blieb bei Erblicken des Streifenwagens mitten auf der Fahrbahn ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:22

    POL-RBK: Wermelskirchen - Mit nicht zugelassenem Pkw und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Wermelskirchen (ots) - Nach einer Verkehrskontrolle gestern (10.03.) in Wermelskirchen ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen aus Köln. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Die Polizei führte auf der B 51 in Wermelskirchen eine Verkehrsüberwachung durch. Gegen 15:30 Uhr fiel ihr ein Pkw auf, der auf das Gelände einer Tankstelle an der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren