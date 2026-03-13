PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schwere Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (12.03.) kam es auf der Wipperfürther Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen wollte eine 58-jährige Bergisch Gladbacherin gegen 18:10 Uhr mit ihrem Pkw aus einer Einfahrt nach links in die Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Bensberg einbiegen.

Auf der Wipperfürther Straße hatte sich jedoch aufgrund einer roten Ampel ein längerer Rückstau gebildet. Ein Autofahrer, der auf der Wipperfürther Straße stand, ließ die Frau passieren. Als die Frau aus ihrer Einfahrt auf die Fahrbahn einbog, kam aus Bensberg ein Motorradfahrer angefahren, der zuvor den Stau vor sich überholt hatte. Es fuhr ungebremst in den Pkw der Frau. Dabei wurde der Motorradfahrer, ein 68-jähriger Bergisch Gladbacher, schwer verletzt. Er wurde vor Ort notärztlich betreut und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Wipperfürther Straße war während der Unfallaufnahme für zweieinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

