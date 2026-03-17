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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw der Marke Toyota gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15.03.) ist ein Pkw der Marke Toyota in Bergisch Gladbach-Frankenforst entwendet worden.

Nach Angaben der Besitzerin handelt es sich um einen etwas über ein Jahr alten weißen Toyota Yaris Cross mit dem amtlichen Kennzeichen GL-BS2908 und einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Wagen war am Vorabend um 19:00 Uhr in einer Parkbucht in der Beethovenstraße abgestellt worden und am Morgen gegen 07:00 Uhr fiel auf, dass er verschwunden war. Anhand einer App konnte die Besitzerin erkennen, dass der Pkw vermutlich gegen 03:30 Uhr entwendet worden sein muss.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Speicherung der Kennzeichen und der Fahrgestellnummer im Fahndungssystem der Polizei veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 oder an die nächste Polizeidienststelle. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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