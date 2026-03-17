Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pkw berührt Fußgängerin beim Ausparken

Kürten (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Fußgängerin. Eine Zeugin hatte gestern (16.03.) gesehen, wie die Fußgängerin möglicherweise von einem Pkw in Kürten-Bechen berührt wurde.

Gestern Mittag, gegen 11:50 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei. Sie gab an, gegen 11:35 Uhr einen möglichen Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden Pkw und einer Fußgängerin in Kürten-Bechen gesehen zu haben.

Nach Aussage der Zeugin war die Fußgängerin auf einem Gehweg entlang der Kölner Straße in Fußrichtung des Kreisverkehrs unterwegs. Als die Fußgängerin auf Höhe der Parkplätze einer Kreissparkasse ankam, fuhr von dort ein Pkw rückwärts auf die Kölner Straße. Dabei übersah er die hinter ihm gehende Frau und berührte sie möglicherweise leicht. Daraufhin schaute die Fußgängerin ins Innere des Autos und schüttelte den Kopf. Danach ging sie weiter. Auch der Pkw entfernte sich. Nach Einschätzung der Zeugin machte die Fußgängerin auf sie nicht den Eindruck, verletzt gewesen zu sein.

Die Fußgängerin soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 160 cm groß sein. Sie trug einen braunen Zopf und führte eine Umhängetasche mit sich.

Den Fahrer des Pkw konnte die Polizei bereits ermitteln und befragen, weil sich die Zeugin das Kennzeichen gemerkt hatte.

Die Polizei Rhein-Berg ist auf der Suche nach der Fußgängerin. Sie wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell