Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Älteres Ehepaar übergibt hohe Bargeldsumme an Betrüger

Leichlingen (ots)

Ein Betrüger hat gestern (16.03.) ein Seniorenehepaar aus Leichlingen aufgesucht. Leider mit Erfolg: Dem Mann wurde ein fünfstelliger Bargeldbetrag ausgehändigt.

Gegen 14:30 Uhr riefen Angehörige des Ehepaares die Polizei. Ein angeblicher Mitarbeiter der Pflegekasse hatte gegen 12:00 Uhr an der Terrassentür des Hauses geklopft. Er gab vor, Geld abholen zu wollen. Daraufhin übergab ihm die Seniorin einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Danach entfernte sich der Mann.

Laut Aussage der Seniorin ist der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß und von breiter Statur. Er hat kurze Haare und trug dunkle Arbeitskleidung.

Am Gartentor des Hauses des älteren Ehepaares konnten Schäden festgestellt werden - möglicherweise verursacht von dem unbekannten Mann, der danach auf das Grundstück des Ehepaares gelangt war.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02202 205-0.

Die Polizei Rhein-Berg appelliert in diesem Zusammenhang nochmals an Angehörige von Seniorinnen und Senioren: Sprechen Sie im Vorfeld mit Ihren Eltern oder Großeltern über verschiedene Betrugsmaschen. Polizisten, Bankmitarbeitende oder - wie in diesem Fall - Mitarbeiter der Pflegekasse fordern niemals zur Herausgabe von Bargeld oder Schmuck auf. Weisen Sie Ihre Angehörigen daraufhin, dass sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der Notrufnummer 110 anrufen sollen. (bw)

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