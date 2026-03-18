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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Büro der Schülerhilfe

Burscheid (ots)

Unbekannte sind in die Räume der Schülerhilfe Burscheid in der Altenberger Straße eingestiegen. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette.

Gestern (17.03.) rief eine Mitarbeiterin die Polizei. An einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes waren Hebelspuren erkennbar. In einem der Büroräume war eine Geldkassette samt Inhalt gestohlen worden. Die Mitarbeiterin hatte die Büroräume vergangenen Freitag (13.03.) gegen 18:30 Uhr verlassen und kehrte in diese gestern Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, wieder zurück.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum rund um die Schülerhilfe gemacht hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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