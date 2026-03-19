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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Betrunkener Pkw-Fahrer leistet Widerstand

Burscheid (ots)

Am Mittwochabend (18.03.) alarmierte eine Zeugin gegen 20:00 Uhr die Polizei, nachdem sie einen augenscheinlich stark betrunkenen Mann dabei beobachtet hatte, wie er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in einen Pkw stieg und losfuhr. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Pkw der Marke VW merken, sodass Polizisten wenig später die Wohnanschrift des Halters aufsuchten.

An der Burscheider Wohnanschrift angekommen, befand sich das Fahrzeug mit geöffnetem Kofferraum und geöffneter Fahrertür neben einem Hauseingang. Wenige Augenblicke später kam den Polizisten der Fahrer des VW entgegen. Der 25-jährige Kölner bestätigte, bei dem besagten Lebensmittelgeschäft gewesen zu sein. Des Weiteren räumte er auch den Konsum von Alkohol ein, gab jedoch an, diesen erst nach der Fahrt konsumiert zu haben.

Der 25-Jährige war stark alkoholisiert und zeigte sich gegenüber den Polizisten zunehmend unkooperativ. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Als ihm daraufhin erklärt wurde, dass er zwecks einer Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache kommen müsse, leistete der Kölner Widerstand und sperrte sich gegen die weiteren Maßnahmen der Polizisten. Der Beschuldigte wurde schließlich mittels Handfesseln fixiert und zur Polizeiwache gebracht.

Dort angekommen wurden ihm durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen, um einen möglichen Nachtrunk ausschließen zu können. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Kölner die Polizeiwache wieder verlassen. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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