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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin von Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Morgen (20.03.) kam es auf der Gustav-Stresemann-Straße im Stadtteil Hand zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 92-jährige Bergisch Gladbacherin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 58-jähriger Bergisch Gladbacher gegen 09:15 Uhr mit einem Transporter der Marke Mercedes die Gustav-Stresemann-Straße aus Richtung Hermann-Löns-Straße kommend. In Höhe eines dortigen Discounters beabsichtigte er nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die 92-jährige Seniorin, die sich fußläufig im Bereich der Einfahrt des Parkplatzes befand. Der Transporter erfasste die Seniorin, wodurch sie zu Fall kam und unter das Fahrzeug geriet.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Seniorin unter dem Transporter hervorziehen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der sie nach einer Erstversorgung in eine Klinik brachte. Zu diesem Zeitpunkt konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Das Mobiltelefon des Unfallverursachers sowie der Pkw wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Wuppertal hinzugezogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an.

Während des Einsatzes waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Landehilfe für den Rettungshubschrauber musste die Gustav-Stresemann-Straße im Bereich des Parkplatzes zeitweise gesperrt werden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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