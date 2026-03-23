Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Gruppe von Jugendlichen flüchtet nach versuchtem Einbruch auf E-Scootern

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (22.03.) , um kurz nach 16:00 Uhr, ist die Polizei wegen einer Sachbeschädigung nach Tente gerufen worden.

Durch eine Gruppe von bisher unbekannten Tatverdächtigen ist laut Zeugenangaben eine Fensterscheibe an einem Gebäude mit faustgroßen Steinen eingeworfen worden. Offenbar wurden die Tatverdächtigen durch die Zeugen gestört und hatten deshalb das Objekt durch das entstandene Loch noch nicht betreten.

Das Gebäude wird aktuell augenscheinlich nicht mehr genutzt und ist sowohl über die B 51 als auch über die Balkantrasse erreichbar. Zwei Jungen im Alter von circa 12 bis 14 Jahren sollen nach der Tat mit einem E-Scooter geflüchtet sein. Zwei Mädchen sowie zwei weitere Jungen in einem ähnlichen Alter, die offenbar zu den Jungen gehörten, sollen nach der Tat ebenfalls jeweils zu zweit auf einen E-Scooter gestiegen und weggefahren sein.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid. (ct)

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