Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Große Werlstraße/Robert-Koch-Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 18-jährige Seat-Fahrerin und ein 33-jähriger Ford-Fahrer stießen am Donnerstagabend, 26. März, im Kreuzungsbereich Große Werlstraße / Robert-Koch-Straße mit ihren Fahrzeugen zusammen - dabei verletzte sich eine Person.

Der Mann aus Hamm war gegen 22.20 Uhr mit seinem Ford auf der Großen Werlstraße in Richtung Norden unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem Seat der 18-Jährigen kollidierte.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Fahrzeug von der Robert-Koch-Straße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 37.000 Euro.

Der Ford-Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

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