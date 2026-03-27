PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 25-jähriger VW-Fahrer zog sich bei einem Auffahrunfall auf der Römerstraße am Donnerstag, 26. März, leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr gegen 14.15 Uhr die Römerstraße in nördliche Richtung. Kurz vor der Kreuzung mit der Warendorfer Straße fuhr er auf den VW eines 74-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls rollte das Fahrzeug auf den Mercedes von einer 69-jährigen Frau aus Drensteinfurt.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Unfallverursacher in ein örtliches Krankenhaus. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand eine Gesamtschaden von rund 21.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren