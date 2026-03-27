Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 25-jähriger VW-Fahrer zog sich bei einem Auffahrunfall auf der Römerstraße am Donnerstag, 26. März, leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr gegen 14.15 Uhr die Römerstraße in nördliche Richtung. Kurz vor der Kreuzung mit der Warendorfer Straße fuhr er auf den VW eines 74-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls rollte das Fahrzeug auf den Mercedes von einer 69-jährigen Frau aus Drensteinfurt.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Unfallverursacher in ein örtliches Krankenhaus. Beide VW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand eine Gesamtschaden von rund 21.000 Euro. (bf)

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