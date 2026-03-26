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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher in Untersuchungshaft

Hamm-Uentrop (ots)

In Untersuchungshaft sitzen seit Mittwochnachmittag, 25. März, zwei Einbrecher, die gemeinsam am frühen Dienstagmorgen, 24. März, in ein Einfamilienhaus an der Straße "An der Steinernen Brücke" eingebrochen sind.

Einsatzkräfte trafen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 23 und 27 Jahren auf frischer Tat an und nahmen beide Männer daraufhin vorläufig fest.

Nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei erließ auf Antrag der Zweigstelle Hamm der Staatsanwaltschaft Dortmund ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen die beiden Männer, die anschließend in eine JVA eingeliefert wurden. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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