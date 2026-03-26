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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-Jährige auf Parkplatz leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Quellenstraße verletzte sich am Mittwochabend, 25. März, ein 14-jähriges Mädchen aus Hamm leicht. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19.25 Uhr befuhr die 14-jährige Hammerin mit ihrem Fahrrad den Parkplatz in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Hammer mit seinem Audi rückwärts aus einer Parklücke und stieß mit dem Fahrrad zusammen.

Durch die Kollision stürzte die Jugendliche mit ihrem Fahrrad zu Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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