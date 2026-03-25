Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-Jährige durch Hundebiss verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen aus Hamm wurde am Dienstag, 24. März, gegen 20.30 Uhr, bei einem abendlichen Spaziergang mit ihrem Hund an der Ecke August-Schüttken-Weg/Vor dem Tore von einem nicht angeleinten Hund ins Bein gebissen. Dieser war zuvor aus einem Gebüsch zu ihrem Hund gerannt. Durch den Biss erlitt sie leichte Verletzungen.

Der 30 bis 40 Jahre alte Hundehalter des dunklen, mittelgroßen Hundes mit grünem Leuchthalsband sprach das Mädchen an und erkundigte sich nach ihrem Zustand. Anschließend ging er weg. Erst zu Hause bemerkte das Mädchen, dass sie gebissen worden war.

Die Polizei Hamm bittet den Halter des Hundes, sich bei der nächstgelegenen Dienststelle oder telefonisch unter 02381 916-0 zu melden. (rv)

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