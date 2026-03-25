Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Pkw auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahlen in der Zeit von Montag, 24. März, 15.20 Uhr und 16.30 Uhr einen orange farbenden Ford C-Max von der Werler Straße. Der PKW mit rumänischen Kennzeichen war auf Höhe der Blumenstraße am östlichen Seitenstreife abgestellt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen (bf)

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