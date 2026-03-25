PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Pkw auf der Werler Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahlen in der Zeit von Montag, 24. März, 15.20 Uhr und 16.30 Uhr einen orange farbenden Ford C-Max von der Werler Straße. Der PKW mit rumänischen Kennzeichen war auf Höhe der Blumenstraße am östlichen Seitenstreife abgestellt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 07:41

    POL-HAM: Unfallverursacher gesucht

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 24. März, zwischen 16.45 Uhr und 17.50 Uhr einen Opel Corsa. Der Wagen, der auf dem Alten Uentroper Weg auf Höhe der Bussardstraße parkte, wies diverse Lackkratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf) Rückfragen ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:25

    POL-HAM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Festnahme

    Hamm-Uentrop (ots) - Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Steinernen Brücke" am Dienstag, 24. März, gegen 3 Uhr nachts laute Geräusche an einer Tür zum Haus bemerkte, entdeckte sie einen Einbrecher. Dieser war gerade dabei, die Tür aufzubrechen, um in das Haus zu gelangen. Die Zeugin flüchtete sich daraufhin auf das Dach eines angrenzenden Carports und alarmierte die Polizei. Die ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 08:08

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Erlenstraße

    Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 22. März, 12 Uhr und Sonntag, 23. März, 16.15 Uhr wurde ein VW Passat an der Erlenstraße beschädigt. Der Pkw wies in Höhe des rechten Abblendlichtes Beschädigungen und Dellen auf. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren