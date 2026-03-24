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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Festnahme

Hamm-Uentrop (ots)

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Steinernen Brücke" am Dienstag, 24. März, gegen 3 Uhr nachts laute Geräusche an einer Tür zum Haus bemerkte, entdeckte sie einen Einbrecher. Dieser war gerade dabei, die Tür aufzubrechen, um in das Haus zu gelangen.

Die Zeugin flüchtete sich daraufhin auf das Dach eines angrenzenden Carports und alarmierte die Polizei. Die innerhalb kurzer Zeit eintreffenden Einsatzkräfte nahmen zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren fest, als diese von der Tatörtlichkeit flüchten wollten.

Bei der Durchsuchung der Personen konnte neben diversem Diebesgut auch ein griffbereites Küchenmesser bei dem 27-jährigen Mann aufgefunden werden. Im Nahbereich stellten die Beamten außerdem zwei E-Bikes fest, die zuvor von den beiden Tatverdächtigen aus dem Carport entwendet und bereitgestellt worden waren.

An dem Einsatz waren ebenfalls Einsatzkräfte aus Warendorf sowie ein Diensthundeführer aus Unna beteiligt.

Die Beamten nahmen die beiden in Hamm wohnhaftenden Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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