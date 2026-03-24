POL-HAM: 40-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt
Hamm-Mitte (ots)
Eine 40-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Montag, 23. März, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Einmündungsbereich Ostenwall/Südstraße schwere Verletzungen zu.
Ein 56-jähriger Opel-Fahrer beabsichtige, mit seinem Pkw aus einer Zufahrt an der Südstraße rückwärts herauszufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der E-Scooter-Fahrerin, die den westlichen Radweg der Südstraße in nördliche Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß kam sie zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
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