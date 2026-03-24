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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 40-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 40-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Montag, 23. März, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Einmündungsbereich Ostenwall/Südstraße schwere Verletzungen zu.

Ein 56-jähriger Opel-Fahrer beabsichtige, mit seinem Pkw aus einer Zufahrt an der Südstraße rückwärts herauszufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der E-Scooter-Fahrerin, die den westlichen Radweg der Südstraße in nördliche Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß kam sie zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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