Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizisten stoppten BMW mit "außergewöhnlichen Kennzeichen" #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Montagmittag (02.02.2026) waren sich die Beamten der Polizeiwache Wilnsdorf nicht ganz sicher, ob sie ihren Augen trauen konnten.

Sie waren gegen 12:45 Uhr auf der Kölner Straße in Neunkirchen unterwegs. Vor ihnen ein BMW mit amerikanischen Kennzeichen. Bei genauerem Hinsehen fiel allerdings auf, dass es sich bei den "Kennzeichen" um einlaminierte Farbkopien handelte. Die Polizisten hielten den Wagen an. Sie kontrollierten den Fahrer, den Halter, der als Beifahrer mit im Fahrzeug war, und die Papiere. Ersten Ermittlungen nach handelt es sich bei dem BMW um ein Importfahrzeug, welches über die Niederlande nach Deutschland gebracht wurde. Die Beamten stellten die "Kennzeichen" und den Fahrzeugschlüssel sicher. Das Siegener Verkehrskommissariat ermittelt nun gegen den 23-jährigen Halter und den 50-jährigen Fahrer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell