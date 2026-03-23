Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hund beißt 41-Jährige in den Oberschenkel - Hundehalter gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein freilaufender, schwarzer Hund hat am Freitag, 20. März, eine 41-jährige Frau in den linken Oberschenkel gebissen. Die Frau und der Hund waren sich gegen 5.20 Uhr auf dem Bockumer Weg in Höhe eines Kiosks begegnet.

Bei der Begegnung mit dem Hund verletzte sich auch ihr 51-jähriger Begleiter. Er war mit seinem angeleinten Hund unterwegs, der aufgrund des freilaufenden Hundes stark an der Leine zog. Dadurch verlor der Mann das Gleichgewicht und prallte mit dem Kopf gegen eine Hauswand.

Der schwarze Hund lief anschließend davon. Eine Hundehalterin oder ein Hundehalter waren nicht in der Nähe.

Die Polizei Hamm nimmt unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu der Hundehalterin oder dem Hundehalter entgegen. (rv)

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