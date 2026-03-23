Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Goethestraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 21. März, 19 Uhr und Sonntag, 22. März, 6.55 Uhr einen geparkten Seat Ibiza.

Der Mitarbeiter eines Pflegedienstes hatte seinen Dienstwagen auf dem westlichen Parkstreifen in Höhe der "Hohe Straße" abgestellt. Der Wagen wies Lackkratzer an der hinteren, linken Tür auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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