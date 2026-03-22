Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kaffeedieb im Rahmen der Fahndung festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

20 Pakete Kaffee im Wert von ca. 400 Euro versuchte ein Ladendieb am Samstag, 21. März um 15:30 Uhr in einem Supermarkt an der Grünstraße in Hamm - Mitte zu entwenden. Ein 27jähriger Rumäne wurde durch das Personal des Supermarktes dabei beobachtet, wie er mehrere Kartons mit Kaffeepackungen in seinen Einkaufswagen lud. Den Einkaufswagen schob er im Anschluss durch den Kassenbereich. Auf dem Parkplatz angekommen wurde er durch die Mitarbeiter angesprochen und flüchtete zunächst zu Fuß. Der Ladendieb konnte jedoch durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts von gewerbsmäßigem Diebstahl aufgenommen. (nue)

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