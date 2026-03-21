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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden, Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Zwei im Vollbrand befindliche Pkw wurden der Polizei am Samstag, 21. März um 1:55 Uhr auf dem Irisweg in Hamm - Heessen gemeldet. Die betroffenen Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz im Irisweg abgestellt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden neben den beiden betroffenen Fahrzeugen drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Derzeit geht die Polizei Hamm von einer vorsätzlichen Brandlegung aus, die Einsatzkräfte der Polizeiwache Bockum-Hövel konnten bislang keine Hinweise auf den oder die Täter gewinnen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die ausgebrannten Fahrzeuge wurden sichergestellt, der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 75.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Brand sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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